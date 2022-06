Stranger Things 4, il primo trailer della parte 2 anticipa possibili vittime (Di mercoledì 22 giugno 2022) Netflix ha pubblicato il primo trailer del Volume 2 di Stranger Things 4 e, come appunta Robin, “Questa volta potrebbe andarci male“. Le prime immagini anticipano che ci saranno vittime nel finale della quarta stagione? Che lo scontro finale abbia inizio. Nella prima parte della quarta stagione, Stranger Things ha preparato i fan ad una grande battaglia introducendo il villain che, finora, ha mosso i fili delle proprie marionette demogorgoniche dal Sottosopra. Premettiamo che in questo articolo saranno presenti spoiler relativi alla prima parte della quarta stagione: se non l’avete vista, è il caso di fermarvi qui. Netflix ha rilasciato il primo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 giugno 2022) Netflix ha pubblicato ildel Volume 2 di4 e, come appunta Robin, “Questa volta potrebbe andarci male“. Le prime immaginino che ci sarannonel finalequarta stagione? Che lo scontro finale abbia inizio. Nella primaquarta stagione,ha preparato i fan ad una grande battaglia introducendo il villain che, finora, ha mosso i fili delle proprie marionette demogorgoniche dal Sottosopra. Premettiamo che in questo articolo saranno presenti spoiler relativi alla primaquarta stagione: se non l’avete vista, è il caso di fermarvi qui. Netflix ha rilasciato il...

