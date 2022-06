LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Alexandri in testa dopo sette atlete, tra poco Cerruti (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Platanioti migliora il suo punteggio di tre decimi e chiude con 91.7667 (27.4000, 37.0667, 27.3000). Prima posizione provvisoria per la greca! 16.41 E ora ecco la principale avversaria di Cerruti per il bronzo, la greca Evangelia Platanioti, terza nel turno di qualifica con 90.4000 punti. 16.40 Alexandri vola in testa con 90.1333 punti! 26.6000, 36.1333 e 27.4000 i punteggi nello specifico. 16.36 Spazio ora a Vasiliki Alexandri. Attenzione all’austriaca, autrice nel round preliminare di un bel 89.5667, quinto miglior punteggio. 16.34 Arriva il punteggio. Alvarez è in testa con 87.6333 punti (26.3000, 34.9333, 26.4000). La statunitense sembra essersi ripresa ora. 16.32 La statunitense è stata portata fuori dalla piscina. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 Platanioti migliora il suo punteggio di tre decimi e chiude con 91.7667 (27.4000, 37.0667, 27.3000). Prima posizione provvisoria per la greca! 16.41 E ora ecco la principale avversaria diper il bronzo, la greca Evangelia Platanioti, terza nel turno di qualifica con 90.4000 punti. 16.40vola incon 90.1333 punti! 26.6000, 36.1333 e 27.4000 i punteggi nello specifico. 16.36 Spazio ora a Vasiliki. Attenzione all’austriaca, autrice nel round preliminare di un bel 89.5667, quinto miglior punteggio. 16.34 Arriva il punteggio. Alvarez è incon 87.6333 punti (26.3000, 34.9333, 26.4000). La statunitense sembra essersi ripresa ora. 16.32 La statunitense è stata portata fuori dalla piscina. ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Francesca Fangio vola in semifinale! Lamberti e Tarantino out in batteria - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: bene Fangio nei 200 rana. Dalle 18.00 le finali con Miressi - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia quinta nel preliminare del libero a squadre, alle 16:00 in g… - Quotidianinet : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi, argento con rammarico. Paltrinieri quarto, Miressi in finale nei… - RSIsport : ????????? Oggi in diretta alla RSI ?? 17h55 Nuoto: Mondiali di Budapest -