Fiorentina, tutto fatto per Mandragora: i dettagli (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Fiorentina ha trovato in Mandragora l'erede perfetto di Torreira: trattativa ben avviata con la Juventus La Fiorentina sta iniziando a muoversi per i primi colpi in entrata dopo il rinnovo di Italiano. Dopo non aver riscattato Torreira, la società ha valutato diversi nomi per il ruolo e avrebbe trovato l'accordo con la Juve per Mandragora. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe disposta a spendere 10 milioni per il centrocampista, più di quanti ne avrebbe offerti il Torino. Accordo vicino alla chiusura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

