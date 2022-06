Esce il 24 giugno “Disco (I Love It)”, il nuovo singolo di Ditonellapiaga (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – A poco più di quattro mesi dall’uscita del suo acclamato album d’esordio “Camouflage”, dopo aver fatto saltare in piedi la platea sanremese e innamorare il pubblico italiano con la sua “Chimica”, nel pieno di un tour che la sta portando su e giù per la Penisola, per Dischi Belli/BMG Italy. Scritto da Margherita Carducci, vero nome della nuova icona del più sofisticato pop italiano, insieme all’inseparabile duo bbprod e a Simone Privitera, il nuovo brano canta “la fine di un amore e l’inizio dell’estate che si scontrano, si mischiano e si raccontano lungo le linee tratteggiate di una litoranea. E tra i sedili posteriori di una vecchia panda e le note di un Disco dei tardi anni ‘70, le mani si perdono fra le ‘onde’ del vento, quel vento di novità che spettina i capelli e scompiglia i ricordi più malinconici tenuti ben nascosti in fondo al ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – A poco più di quattro mesi dall’uscita del suo acclamato album d’esordio “Camouflage”, dopo aver fatto saltare in piedi la platea sanremese e innamorare il pubblico italiano con la sua “Chimica”, nel pieno di un tour che la sta portando su e giù per la Penisola, per Dischi Belli/BMG Italy. Scritto da Margherita Carducci, vero nome della nuova icona del più sofisticato pop italiano, insieme all’inseparabile duo bbprod e a Simone Privitera, ilbrano canta “la fine di un amore e l’inizio dell’estate che si scontrano, si mischiano e si raccontano lungo le linee tratteggiate di una litoranea. E tra i sedili posteriori di una vecchia panda e le note di undei tardi anni ‘70, le mani si perdono fra le ‘onde’ del vento, quel vento di novità che spettina i capelli e scompiglia i ricordi più malinconici tenuti ben nascosti in fondo al ...

