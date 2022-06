Da Rabiot a Pellegrini, dieci bianconeri in uscita: quanto possono portare in cassa (Di mercoledì 22 giugno 2022) Diversi calciatori della Juventus sono in attesa di nuova destinazione. Giusto il tempo di trovare gli incastri giusti, poi anche alla voce cessioni ci saranno diverse novità. Non sono tanti i casi in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Diversi calciatori della Juventus sono in attesa di nuova destinazione. Giusto il tempo di trovare gli incastri giusti, poi anche alla voce cessioni ci saranno diverse novità. Non sono tanti i casi in ...

Pubblicità

KaioKean2 : RT @KarlOne71: 20M da Demiral 12 da Mandragora 15/20 da Rabiot 10/15 da Pellegrini Rovella è una contropartita e in più tanti altri della… - FiorinoLuca : I ruoli dei 7: difensore centrale, terzino SX (se parte Pellegrini), centrocampista n°1 (Pogba), centrocampista n°2… - FiorinoLuca : @MisteryPartner Massimo 7. Dipende da Arthur e Rabiot (se partono entrambi) Pellegrini e Kean. - kekko_molise87 : RT @KarlOne71: 20M da Demiral 12 da Mandragora 15/20 da Rabiot 10/15 da Pellegrini Rovella è una contropartita e in più tanti altri della… - ZCazoo : RT @KarlOne71: 20M da Demiral 12 da Mandragora 15/20 da Rabiot 10/15 da Pellegrini Rovella è una contropartita e in più tanti altri della… -