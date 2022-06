Attacco informatico shock a questa banca | controlla il tuo conto corrente

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nelle scorse ore la Mps, laMonte dei Paschi di Siena, ha subito unhacker, una intrusione che non è affatto passata inosservata. A svelare la notizia è stato l’autorevole quotidiano IlSole24Ore attraverso il proprio sito web, citando a sua volta una comunicazione dellaai suoi clienti. Hacker, 22/6/2022 – Computermagazine.itLa prima cosa sapere, per spazzare via ogni dubbio, e che gli hacker non sono andati ad introdursi nei conti correnti dei clienti di Mps, che funzionano normalmente. Ma cosa è accaduto allora di preciso? Nella comunicazione inviata la sera del 17 giugno, si viene informati di una violazione dei dati personali, così come previsto dall’articolo 34 del?Gdpr. “E tutto lascia presumere – aggiunge Il Sole 24 Ore – che l’risalga alle 72 ore ...