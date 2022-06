Ucraina, Draghi: "Avanti nel sostegno, come ci ha detto il Parlamento" (Di martedì 21 giugno 2022) 'Ho ricevuto un mandato per la ricerca della pace e questa è la guida della nostra azione. I canali diplomatici restano aperti. Confido nel favore del Consiglio Ue alla candidatura di Kiev a entrare .. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 giugno 2022) 'Ho ricevuto un mandato per la ricerca della pace e questa è la guida della nostra azione. I canali diplomatici restano aperti. Confido nel favore del Consiglio Ue alla candidatura di Kiev a entrare ..

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'Draghi non ha una posizione sull'Ucraina, deve solo esautorare il Parlamento per poi genuflettersi a Biden… - matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - GiovaQuez : Endorsement di livello da parte di chi ieri criticava i vaccini come oggi le armi all'Ucraina. Anche per Alternativ… - Trismegisto17 : #Draghi Ricostruiremo l'Ucraina? Paga lui? - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Renzi: 'Noi abbiamo votato a favore delle sanzioni alla Russia e delle armi all'Ucraina perché senza questi provvedime… -