Traffico Roma del 21-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBentrovati dalla redazione Iniziamo dalla A1Napoli Dov’è ilin fila per lavori tra il bivio A24-teramo la diramazioneSud in direzione Napoli rimanendo sulle autostrade prudenza un incidente sullaTeramo tra Castel Madama e Tivoli versoa causa di un veicolo in panne si sono formate code sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e Ardeatina prudenza per un incidente in via Salaria prossimità di via Basento in via Casilina nei pressi di via di Tor Bella Monacaintenso sul lungotevere file tra il ponte Vittorio Emanuele II e il ponte Palatino Code in via Laurentina tra via di Castel di Leva è via di Tor Pagnotta verso il centro file anche ...