Senato | Draghi ‘slitta’ alle 15 | i lavori ‘sono ancora in corso’ M5s in Consiglio per capire il da farsi | Renzi | “E’ l’epilogo”

"Stiamo aspettando la risposta del governo" dunque, "la riunione è stata sospesa fino alle 14". Così poco dopo mezzogiorno il leghista Stefano Candiani, al quale faceva poi eco Davide Crippa, capogruppo 5 Stelle alla Camera spiegava: "Il punto ancora non c'è perché i lavori sono in corso, per questo ci rivediamo alle due". Draghi parlerà alle 15: al momento, tutto ruota intorno all'intesa sulla bozza di risoluzione di maggioranza Che l'intervento del premier Draghi al Senato (per incassare l'ok all'invio di nuovi 'aiuti' all'Ucraina), non sarebbe stato una passeggiata di salute si sapeva tuttavia, non ci si aspettava però di dover 'rasentare la zona Cesarini', per un via libera che poi il capo del governo porterà al Consiglio europeo

