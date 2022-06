Semifinali turno preliminare Champions League 2022/23: Inter Escaldes e Vikingur Reykjavik si qualificano per la finale (Di martedì 21 giugno 2022) La Champions League 2022/23 è già partita, con i turni preliminari verso la fase a giorni. A qualificarsi per la finale del turno preliminare, in programma venerdì 24 giugno, saranno gli andorrani dell’Inter Escaldes e gli islandesi del Vikingur Reykavik. I primi citati si sono imposti nella propria semifinale sulla squadra sanmarinese La Fiorita, con il risultato di 1-2. Il match è stato vinto in rimonta dalla compagine di Andorra, grazie alla doppietta di Solduga, capace di marcare al 55’ e al 66’, ribaltando l’iniziale svantaggio firmato da Rinaldi al 47’ La partita tra Levadia e Vikingur Reykavik, invece, è terminata con il risultato di 6-1 per gli islandesi. Il match è stato sbloccato dalla rete ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) La/23 è già partita, con i turni preliminari verso la fase a giorni. A qualificarsi per ladel, in programma venerdì 24 giugno, saranno gli andorrani dell’e gli islandesi delReykavik. I primi citati si sono imposti nella propria semisulla squadra sanmarinese La Fiorita, con il risultato di 1-2. Il match è stato vinto in rimonta dalla compagine di Andorra, grazie alla doppietta di Solduga, capace di marcare al 55’ e al 66’, ribaltando l’iniziale svantaggio firmato da Rinaldi al 47’ La partita tra Levadia eReykavik, invece, è terminata con il risultato di 6-1 per gli islandesi. Il match è stato sbloccato dalla rete ...

