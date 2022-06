(Di martedì 21 giugno 2022) Un set pari.il. I due miti del tennis italiano scendono in campo, questa volta su un immaginario campo di, la moda del momento. Nei giorni scorsiaveva bollato questocome “il“, ieri è toccato al vincitore del Roland Garros del 1976 intervenire sulla questione, criticando l’uscita del suo ex collega: “Macché. Nonper niente d’accordo cone non capisco come gli sia venuto in mente di andare a rompere le scatole a quelli che si divertono con il, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Padel, Panatta contro Pietrangeli: “Ma quale trionfo delle pippe, sono convinto che presto diventerà sport olimpico” - sportal_it : Scontro Panatta-Pietrangeli sul padel - zazoomblog : Pietrangeli-Panatta ‘match’ infinito. “Il padel? Sport delle pippe” ma laltro non è daccordo - #Pietrangeli-Panatt… - anperillo : RT @anperillo: I due miti italiani del #tennis divisi sul #padel Panatta lo esalta: “Sport vero, sarà olimpico”. Pietrangeli lo distrugge:… - Pablit0rm : Anche perché sono due sport totalmente differenti ! W il #padel -

Pietrangeli ha dichiarato che ilè lo sport dove possono trionfare le pippe (letterale). EManco a dirlo, ha lustrato l'altra faccia della medaglia: "Fosse per me lo inserirei nelle ...Antonella Piperno per agi.itdi battista 'Macchè 'trionfo delle pippe'. Non sono per niente d'accordo con Pietrangeli e non capisco come gli sia venuto in mente di andare a rompere le scatole a quelli che si divertono con ...Adriano Panatta in un'intervista all'Agi ha risposto a Nicola Pietrangeli, che aveva definito il padel "il trionfo delle pippe". L'ex tennista azzurro non è assolutamente d'accordo con l'ex collega: " ...E dire che, se unissero le rispettive bisacce - cariche di trofei e trionfi - non ce ne sarebbe per nessuno. Non chiedetelo, però, agli eterni amici-rivali ...