La mostra ' Septem Cellae Secretae' sarà aperta in notturna il 24 giugno - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Pisa : La mostra 'Septem Cellae Secretae' sarà aperta in notturna il 24 giugno -

LA NAZIONE

L'inaugurazione dellaVicopisano (Pisa), 21 giugno 2022 - Live performing degli artisti e apertura in notturna, dalle 21:00 alla mezzanotte, per laCellae Secretae", nelle antiche carceri di Palazzo Pretorio a Vicopisano. Ingresso libero e gratuito. INAUGURAZIONE - Inaugurata il 18 giugno, con grande successo di pubblico per tutto ...Massimiliano Precisi e Asia Cardellini Vicopisano (Pisa), 14 giugno 2022 - "Cellae Secretae", le sette celle segrete, la nuova collettiva artistica che si terrà all'...- "La, ... La mostra "Septem Cellae Secretae" sarà aperta in notturna il 24 giugno Vicopisano (Pisa), 21 giugno 2022 - Live performing degli artisti e apertura in notturna, dalle 21:00 alla mezzanotte, per la mostra "Septem Cellae Secretae", nelle antiche carceri di Palazzo Pretorio ...Vicopisano (Pisa), 14 giugno 2022 - “Septem Cellae Secretae”, le sette celle segrete, la nuova collettiva artistica che si terrà all’interno delle antiche e suggestive e antiche carceri di Palazzo Pre ...