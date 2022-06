Kae Tempest, uragano di parole al Torino Jazz Festival (Di martedì 21 giugno 2022) Decima edizione per Torino Jazz Festival che spande il suo raggio d’azione nella città fra i teatri, coprendo la rete fitta dei Jazz club e – per i grandi eventi L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 giugno 2022) Decima edizione perche spande il suo raggio d’azione nella città fra i teatri, coprendo la rete fitta deiclub e – per i grandi eventi L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

ilmanifesto : Il live set intenso e tagliente di Kae Tempest tra gli eventi conclusivi della decima edizione di Torino Jazz Festi… - SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: L'artista londinese si presenta 'The Line is a Curve' per intero, ma non ha disdegnato qualche incursione nei tre dischi p… - SAonlinemag : L'artista londinese si presenta 'The Line is a Curve' per intero, ma non ha disdegnato qualche incursione nei tre d… - Relics_Live : Nuovo articolo: Kae Tempest e Trixie Whitley @ OGR di Torino (foto di Ettore Castellani) - LaRicercaOnline : Traduzioni e interpretazioni. Kae Tempest alle @OgrTorino @torinojazzfest (In italiano di Riccardo Duranti) -