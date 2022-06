Eleonora Cecere | il racconto choc di quando lavorava a “Non è la Rai”

(Di martedì 21 giugno 2022) Il Corriere della Sera 7 ha intervistato le ex ballerine di “Non è la Rai”: hanno parlato al magazine Angela Di Cosimo ed. Le donne hanno ricordati i tempi in cuino nella rete nazionale. Da ragazze erano invidiatissime, all’età di soli 13 anni Angela iniziò la sua carriera televisiva a “Non è la Rai”, come ballerina. Ma non tutto era rose e fiori. Le due hanno raccontato che ad un certo punto hanno iniziato a ricevere minacce molto serie. “, ti farò molto male”, le spaventose minacce che riceveva laIldi, dia “Non è la Rai” è da brividi. “Arriva una bambolina – rivela la donna – un’altra, e un’altra. L’ultima con uno spillo in testa e ...

Pubblicità

infoitcultura : Non è la Rai, i retroscena-choc di Eleonora Cecere: 'Bambole vodoo e peli pubici' - ditutto_italia : DITUTTO, DOMENICA 12 GIUGNO A “GO ITALY! – READY TO SUMMER” OSPITI MAURIZIO IORIO, LORENZO TIEZZI, ELEONORA CECERE… -

Liberoquotidiano.it

Angela Di Cosimo esono state raggiunte dalla rivista '7' del Corriere della Sera e, così come riporta il sito Liberoquotidiano.it, hanno raccontato particolari davvero forti di ...Raggiunte dal magazine del Corriere della Sera '7', alcune di loro spiegano il giorno in cui tutto cambiò: 'Arriva una bambolina - racconta anche- un'altra, e un'altra. L'ultima con ... Non è la Rai, i retroscena-choc di Eleonora Cecere: "Bambole vodoo e peli pubici" Alcune ex ragazze di “Non è la Rai” hanno deciso di raccontare cosa accadeva a telecamere. Invidiate da moltissime ragazzine, ciò che hanno vissuto in quegli anni fanno capire quanto il ...Ascolti alti, le protagoniste trattate da dive, i fan in delirio. ma anche strani regali, biglietti minacciosi e bamboline voodoo. I ricordi e le nuove vite di tre ex protagoniste. Come Ilaria Galassi ...