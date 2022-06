Covid | i nuovi positivi a Bergamo sono 601

(Di martedì 21 giugno 2022). Ecco i datiaggiornati a martedì 21 giugno: restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive (16). A fronte di 44.586 tamponi effettuati,9.900 i(22,2%). I dati di martedì, tamponi effettuati: 44.586, totale complessivo: 38.301.880,casi: 9.900, in terapia intensiva: 16 (=), ricoverati non in terapia intensiva: 638 (+49), decessi, totale complessivo: 40.736 (+9). Icasi per provincia: Milano: 3.721 di cui 1.614 a Milano città;: 601 Brescia: 1.019; Como: 656; Cremona: 228; Lecco: 341; Lodi: 177; Mantova: 388; Monza e Brianza: 943; Pavia: 486; Sondrio: 117; Varese: 897

Pubblicità

RaiNews : Covid, oggi in Italia 62.704 nuovi casi e 62 decessi - fanpage : I nuovi vaccini Covid bivalenti includono la proteina Spike del virus originario e quella di Omicron e possono ampl… - Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi 21 giugno: 62.704 nuovi casi e 62 morti - News24_it : Covid Italia, bollettino del 21 giugno 2022: 62.704 nuovi casi e 62 morti, la positività sale al 21,4% - la Repubbl… - MaricaGusmitta : #Covid Italia, bollettino del 21 giugno 2022: 62.704 nuovi casi e 62 morti, la positività sale al 21,4% -

Today.it

I morti sono 6, appena tre più di ieri In Piemonte oggi salgono da 801 a 3.105 icasi di, con un tasso di positività del 18,1% rispetto ai 17.160 tamponi diagnostici processati, di cui 15.casi diagnosticati ufficialmente sono stati 62.704 tra i 292.345 tamponi processati, di cui ...di tendenza riguardo il saldo ingressi - uscite dai reparti di area medica con 218 pazienti... Covid: i nuovi sintomi in Italia, la data del picco dell'ondata e lo stop totale dell'isolamento Oggi in Italia 62.704 nuovi casi positivi al coronavirus, 62 i decessi. Il tasso di positività sale ancora: oggi 21.4 per cento a livello nazionale. È attivo il servizio di notizie in tempo ...I contagi da Covid-19 risalgono a 62.704, quasi quadruplicati rispetto a ieri, con 292mila tamponi (+220mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 62 ...