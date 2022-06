76° Nastri d’Argento | i nomi dei vincitori e i premi speciali

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 giugno 2022) Bellocchio film dell’anno, Sorrentino e Martone i più votati. Il 22 giugno una serata speciale in onda su Rai Movie ROMA – Vince il cinema d’autore aiche hanno chiuso questa la sera del 20 giugno a Roma la 76.ma edizione al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo: con il ‘Film dell’anno’ Marx può aspettare di Marco Bellocchio, il Miglior film 2022 con sei, anche per le attrici protagoniste Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri è è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Con quattroMario Martone vince per la migliore regia, e con Ippolita Di Majo per la sceneggiatura di Qui rido io e Nostalgia e, sempre per Nostalgia, anche per gli attori, Pierfrancesco Favino e in coppia Francesco Di Leva e Tommaso Ragno. è stata la mano di Dio vince anche per il miglior produttore Lorenzo Mieli ...