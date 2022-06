Uomini e Donne, Soraia Allam fa un gesto preoccupante: Luca Salatino addio? (Di lunedì 20 giugno 2022) La scelta di Luca Salatino ha formato una coppia che si vive a distanza dopo Uomini e Donne, e che potrebbe già essere in crisi. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 giugno 2022) La scelta diha formato una coppia che si vive a distanza dopo, e che potrebbe già essere in crisi.

Pubblicità

lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - matteosalvinimi : …Lega (e a sinistra qualcuno insiste a dire che non serve…). Grazie alle donne e agli uomini in divisa, il ministro… - VaticanIHD : La Chiesa sta nel digitale perché “abitato” dalle persone, e la Chiesa sta dove stanno uomini e donne che vivono e… - LoreCh__ : @MattOneMouse Eppure dovrebbe essere facile: Nasci col C-parola -> gareggi tra gli uomini Nasci senza C-parola -> g… - FabioC_Spada : RT @essereminimal: @LaStampa Non toglie il rispetto ai trans ma lo restituisce alle donne. Gli uomini gareggino con gli uomini e non con le… -