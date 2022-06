Uomini e Donne, Matteo Farnea e Veronica Rimondi fanno sul serio: l’annuncio inaspettato (Di lunedì 20 giugno 2022) La storia tra Matteo Farnea e Veronica Rimondi, ex tronista di Uomini e Donne che lo ha scelto proprio nel programma di Maria De Filippi, prosegue così a gonfie vele che i due fidanzati hanno deciso di bruciare tutte le tappe facendo un annuncio che ha stupito tutti. Non solo infatti Matteo Farnea e Veronica Rimondi stanno per andare a convivere, ma lo faranno in una casa tutta loro, che cioè stanno comprando. “Bah, diciamo che abbiamo già preso una casa” ha annunciato emozionata su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne, “abbiamo firmato un mutuo, un piccolo mutuino. Grande casa, piccolo mutuino”. Insomma, Matteo e Veronica non hanno nessuna paura ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 giugno 2022) La storia tra, ex tronista diche lo ha scelto proprio nel programma di Maria De Filippi, prosegue così a gonfie vele che i due fidanzati hanno deciso di bruciare tutte le tappe facendo un annuncio che ha stupito tutti. Non solo infattistanno per andare a convivere, ma lo faranno in una casa tutta loro, che cioè stanno comprando. “Bah, diciamo che abbiamo già preso una casa” ha annunciato emozionata su Instagram l’ex tronista di, “abbiamo firmato un mutuo, un piccolo mutuino. Grande casa, piccolo mutuino”. Insomma,non hanno nessuna paura ...

Pubblicità

lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - matteosalvinimi : …Lega (e a sinistra qualcuno insiste a dire che non serve…). Grazie alle donne e agli uomini in divisa, il ministro… - VaticanIHD : La Chiesa sta nel digitale perché “abitato” dalle persone, e la Chiesa sta dove stanno uomini e donne che vivono e… - LaMaladivas : Gli uomini proletari (cioè la totalità dei movimenti proletari) hanno un enorme problema con i movimenti femministi… - induz2 : @angelicafishh Fidati no,le donne sono 272973 volte più complicate degli uomini -