RISULTATI | Impact Slammiversary 2022

(Di lunedì 20 giugno 2022) Questa notte da Nashville è andato in scena uno dei più importanti PPV dell’anno in casaWrestling. Siamo giunti alla ventesima edizione del celebre evento e la card proposta è stata molto interessante con tutti i titoli in palio e non solo. Pre-showDigital Media Championship: Rich Swann (c) batte Brian Myers Reverse Battle Royal: Vince Shark Boy (Partecipanti: Johnny Swinger, Chris Bey, David Young, Zicky Dice, Shera, Raj Singh, Bhupinder Gujjar, Shark Boy, Shogun, Nate Webb, Aiden Prince, Crazzy Steve, Mike Jackson, Steve Maclin, Chase Stevens, Slash con Father James Mitchell.) Main Show Ultimate X match for theX-Division Championship: “Speedball” Mike Bailey batte Ace Austin (c), Kenny King, Trey Miguel, Andrew Everett, Alex ZayneKnockouts World Tag Team ...