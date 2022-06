Lorenzo Casini: «Fondi e proprietà straniere possono far crescere la Serie A» (Di lunedì 20 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Sono passati 100 giorni dalla sua elezione, fa un primo bilancio e descrive così la Lega: «La Lega di A riflette tutte le virtù e i vizi del Paese. E questo la rende interessante». Spiega che le virtù sono «talento, inventiva, imprenditorialità», mentre i vizi: «A volte pur di arrivare al risultato si cercano scorciatoie… E una somma di egoismi non porta sempre al risultato che immaginava l’economista Adam Smith». Sulla famosa litigiosità tra presidenti: «È più raccontata che reale. Certo, ci sono argomenti che portano conflitti, ma in questi mesi ho visto che quando si discutono questioni di interesse comune è possibile trovare sintesi, compattezza e unità». Casini torna sulla battaglia con la Figc per l’indice di liquidità. «La A non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della LegaA,. Sono passati 100 giorni dalla sua elezione, fa un primo bilancio e descrive così la Lega: «La Lega di A riflette tutte le virtù e i vizi del Paese. E questo la rende interessante». Spiega che le virtù sono «talento, inventiva, imprenditorialità», mentre i vizi: «A volte pur di arrivare al risultato si cercano scorciatoie… E una somma di egoismi non porta sempre al risultato che immaginava l’economista Adam Smith». Sulla famosa litigiosità tra presidenti: «È più raccontata che reale. Certo, ci sono argomenti che portano conflitti, ma in questi mesi ho visto che quando si discutono questioni di interesse comune è possibile trovare sintesi, compattezza e unità».torna sulla battaglia con la Figc per l’indice di liquidità. «La A non ...

