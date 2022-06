Jesse Williams: l'ex moglie accusa la star di Grey's Anatomy di molestie e bullismo (Di lunedì 20 giugno 2022) L'ex moglie di Jesse Williams, Aryn Drake-Lee, ha accusato la star di Grey's Anatomy di molestie e bullismo durante la battaglia legale per la custodia dei figli. Sembra che ci sia ancora molta tensione tra Jesse Williams e la sua ex moglie Aryn Drake-Lee riguardo all'accordo per la custodia dei loro due figli: la donna ha accusato l'attore di bullismo e molestie dopo che i due anno divorziato nel 2020 mettendo fine al loro matrimonio. Williams ha vinto una precedente battaglia legale contro Aryn dopo che il tribunale ha consentito di ridurre significativamente i suoi pagamenti mensili per il mantenimento dei figli a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022) L'exdi, Aryn Drake-Lee, hato ladi'sdidurante la battaglia legale per la custodia dei figli. Sembra che ci sia ancora molta tensione trae la sua exAryn Drake-Lee riguardo all'accordo per la custodia dei loro due figli: la donna hato l'attore didopo che i due anno divorziato nel 2020 mettendo fine al loro matrimonio.ha vinto una precedente battaglia legale contro Aryn dopo che il tribunale ha consentito di ridurre significativamente i suoi pagamenti mensili per il mantenimento dei figli a ...

