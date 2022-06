Il Consiglio nazionale M5s: «Meno armi per la pace in Ucraina». La bacchettata a Di Maio: «Da lui parole false e irrispettose» (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Italia dovrebbe cercare di più una soluzione diplomatica per raggiungere la pace tra Ucraina e Russia, ma attraverso anche una de-escalation militare e un maggior coinvolgimento del Parlamento sull’invio delle armi a Kiev. È questa in sintesi la linea del M5s emersa dopo il vertice notturno del Consiglio nazionale, a due giorni dal voto in Parlamento della risoluzione sulla posizione del governo da portare al Consiglio europeo del 23 giugno. Nella nota diffusa oggi, 20 giugno, il M5s è tornato a chiedere un maggior coinvolgimento delle forze politiche parlamentari nella definizione della linea governativa a livello internazionale, soprattutto sul fronte dell’invio di armi a Kiev: «Auspichiamo un più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento – ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Italia dovrebbe cercare di più una soluzione diplomatica per raggiungere latrae Russia, ma attraverso anche una de-escalation militare e un maggior coinvolgimento del Parlamento sull’invio dellea Kiev. È questa in sintesi la linea del M5s emersa dopo il vertice notturno del, a due giorni dal voto in Parlamento della risoluzione sulla posizione del governo da portare aleuropeo del 23 giugno. Nella nota diffusa oggi, 20 giugno, il M5s è tornato a chiedere un maggior coinvolgimento delle forze politiche parlamentari nella definizione della linea governativa a livello inter, soprattutto sul fronte dell’invio dia Kiev: «Auspichiamo un più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento – ...

