Ex On The Beach Italia sbarca su Mediaset Infinity: in arrivo la prima stagione

L'estate di Mediaset Infinity sarà animata da un arrivo sorprendente. A breve, infatti, il catalogo si arricchirà con un reality show di tutto rispetto. Si tratta di Ex On The Beach Italia basato sull'omonimo format britannico. Il programma è andato in onda per la prima volta su MTV, nel 2018. Visto il successo riscosso, la produzione ha deciso di realizzare altre due stagioni. L'amore sarà il vero protagonista dello show. Otto single si recheranno in una località esotica per dare sfogo alle loro emozioni. La presenza degli ex, però, renderà tutto più complicato.

