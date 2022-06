Dom e Bruno ma anche Sabino | il mondo si indigna per le morti | poi continua a consumare

(Di lunedì 20 giugno 2022) Trafficanti e garimpeiros hanno sequestrato e ucciso un giornalista britannico e un ricercatore brasiliano, onesti, che indagavano su predatori dell’Amazzonia. La scorsa settimana garimpeiros hanno ucciso, con 32 coltellate un membro della famiglia di, grande sciamano Huni Kuin, con me nella foto in evidenza.è un grande Pajé (sciamano, nda) degli Huni Kuin, eCaxique (grande capo, nda). Gli Huni Kuin sono un popolo che vive sull’alto Rio Jordão, Acre, Amazzonia Meridionale, quasi al confine col Perù e con le foreste degli indios incottattati. Conosciutidagli antropologi come Kaxinawá. Noi abbiamo relazioni con loro fin dal 2014. Abbiamo lavorato a stretto contatto consia nello stato di Rio che nella sua Aldeia in Amazzonia (foto). È un grande maestro della Medicina ...

