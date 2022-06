Diabete, perché aumenta tra le donne (che si curano meno) (Di lunedì 20 giugno 2022) Fino a qualche anno fa, quando si parlava di Diabete di tipo 2, quello che compare negli adulti ed è strettamente legato a sovrappeso, scarsa attività fisica e problemi metabolici, il pensiero correva subito ai maschi. Ora, come del resto accade per le malattie cardiovascolari, si parla di una rapida crescita della patologia nelle donne. Il motivo? In pratica hanno raggiunto gli uomini. Nel 2020 infatti la percentuale di donne con Diabete ha raggiunto quella degli uomini, attestandosi al 5,9 per cento, in linea con la media nazionale. Con una criticità in più. A dispetto di questo aumento, sono proprio le donne a rinunciare più spesso alle prestazioni sanitarie, anche in presenza di Diabete e di altre malattie croniche, ovvero il 22,7 cento contro il 17,2 per cento di uomini. A ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 giugno 2022) Fino a qualche anno fa, quando si parlava didi tipo 2, quello che compare negli adulti ed è strettamente legato a sovrappeso, scarsa attività fisica e problemi metabolici, il pensiero correva subito ai maschi. Ora, come del resto accade per le malattie cardiovascolari, si parla di una rapida crescita della patologia nelle. Il motivo? In pratica hanno raggiunto gli uomini. Nel 2020 infatti la percentuale diconha raggiunto quella degli uomini, attestandosi al 5,9 per cento, in linea con la media nazionale. Con una criticità in più. A dispetto di questo aumento, sono proprio lea rinunciare più spesso alle prestazioni sanitarie, anche in presenza die di altre malattie croniche, ovvero il 22,7 cento contro il 17,2 per cento di uomini. A ...

