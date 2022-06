Covid, De Luca non arretra: fino al 30 giugno mascherina obbligatoria in uffici, bus, bar e ristoranti (Di lunedì 20 giugno 2022) Arriva un atto di richiamo e raccomandazione anti-Covid in Campania in controcorrente rispetto all’ultimo decreto ministeriale in materia scaduto il 15 giugno. fino al 30 giugno rimane obbligatorio per il personale e gli utenti, l’uso delle mascherine negli uffici della Regione. Nell’atto di “raccomandazione”, diffuso dall’ente di Palazzo Santa Lucia, vengono elencate le disposizioni stabilite L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Arriva un atto di richiamo e raccomandazione anti-in Campania in controcorrente rispetto all’ultimo decreto ministeriale in materia scaduto il 15al 30rimane obbligatorio per il personale e gli utenti, l’uso delle mascherine neglidella Regione. Nell’atto di “raccomandazione”, diffuso dall’ente di Palazzo Santa Lucia, vengono elencate le disposizioni stabilite L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

