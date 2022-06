Chissà se anche lei era una fashion addict e influencer con le amiche del tè. Intanto, però, ha scaricato TikTok e si gode i nuovi look realizzati dalla nipote con i suoi bei vestiti (Di lunedì 20 giugno 2022) Se piacciono le sottovesti col pizzo riadattate dalle camice da notte della nonna, o cappotti anni ’30 da portare su jeans e sneakers, il posto giusto dove andare è l’account TikTok @gabis vintage. È qui che le vere appassionate di una moda che non c’è più, ma che è perfetta per essere reinterpretata in chiave contemporanea, fanno un salto nel passato e recuperano capi incredibili. Come abbinare abbigliamento e accessori vintage: cinque look da copiare ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) Se piacciono le sottovesti col pizzo riadattate dalle camice da notte della nonna, o cappotti anni ’30 da portare su jeans e sneakers, il posto giusto dove andare è l’account@gabis vintage. È qui che le vere appassionate di una moda che non c’è più, ma che è perfetta per essere reinterpretata in chiave contemporanea, fanno un salto nel passato e recuperano capi incredibili. Come abbinare abbigliamento e accessori vintage: cinqueda copiare ...

