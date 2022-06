Salva le gemelline in mare Papà ucciso da un infarto - Cronaca - quotidiano.net

Pubblicità

Salva le gemelline in mare Papà ucciso da un infarto

QUOTIDIANO NAZIONALE

Un 47enne barese è morto ieri pomeriggio sulla spiaggia di Forcatella, località marina di Fasano, in provincia di Brindisi. Dopo aver visto le figlia gemelle di 11 anni in difficoltà in acqua si è ...Doveva essere una giornata di svago per lui, sua moglie e le loro figlie gemelle di 11 anni. Invece si è trasformata in un incubo quando le due bambine hanno rischiato di annegare e il loro papà, a ... Salva le gemelline in mare Papà ucciso da un infarto Un 47enne barese è morto ieri pomeriggio sulla spiaggia di Forcatella, località marina di Fasano, in provincia di Brindisi. Dopo aver visto le figlia gemelle di 11 anni in difficoltà in acqua si è tuf ...Dal barese, padre, madre e le figlie gemelle undicenni sono partiti stamattina alla volta del brindisino per la fine settimana al mare. Intorno alle 17 la disgrazia: nello specchio d’acqua di Forcatel ...