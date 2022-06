“Perché è saltato”. Temptation Island, si scopre ogni cosa: la verità dietro la cancellazione (Di domenica 19 giugno 2022) Temptation Island, la verità dietro la cancellazione. Due anni di video ironici sul programma, tante indiscrezioni eppure tutto ha continuato a tacere sulla sorte del format televisivo. Fan che hanno atteso per lungo tempo, nella speranza di capirci qualcosa. E oggi a rompere il silenzio ci ha pensato il vip sul settimanale Nuovo Tv. Temptation Island, la verità tanto attesa. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Cecchi Paone che, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv, svela: “Credo sia un problema di costi. Forse devono risparmiare per equilibrare i bilanci”. Temptation Island, la verità dietro la cancellazione Filippo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 giugno 2022), lala. Due anni di video ironici sul programma, tante indiscrezioni eppure tutto ha continuato a tacere sulla sorte del format televisivo. Fan che hanno atteso per lungo tempo, nella speranza di capirci qual. E oggi a rompere il silenzio ci ha pensato il vip sul settimanale Nuovo Tv., latanto attesa. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Cecchi Paone che, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv, svela: “Credo sia un problema di costi. Forse devono risparmiare per equilibrare i bilanci”., lalaFilippo ...

Pubblicità

Sonosempreio20 : @TimeOutFree Ma a loro sembra normale andare in menopausa a quell'età? Io ho 45 anni, l'anno scorso sono stata dal… - BeYourOwnChoice : Stamani sono stata svegliata di soprassalto da un gatto che è saltato sul mio letto (gatto non mio perché non sono… - PierluigiGuidi : Chiedo aiuto agli esperti @VongolaVersace e @Emm_Manzari: Mi confermate che una serpe tutta nera è sostanzialmente… - trimpa48 : RT @Leo_Apostel: @leopiovegovern1 @carovana12 Perchè ti risulta che abbiamo saltato un'elezione? Casomai potevi andare domenica scorsa a vo… - Spina14_acm : @GRealta E urta soprattutto perché con una situazione diversa sarebbe già stato alla Madonnina a fare le visite com… -