(Di domenica 19 giugno 2022) Non si placano la rabbia e le proteste deidel Manchesterdopo l'ultima disastrosa stagione e permangono i dubbi sul futuro...

Pubblicità

sportli26181512 : Man United: tifosi arrabbiati, il CEO Arnold li porta al pub e parla a 360°, dalla proprietà al mercato e De Jong:… - cmdotcom : #ManUnited : tifosi arrabbiati, il CEO Arnold li porta al pub e parla a 360°, dalla proprietà al mercato e #DeJong - Maestr0_Jr : @FabrizioRomano Man United News Fabrizio?? - jt_man_united : @JoJoFromJerz Vanella - zazoomblog : Il CEO di Man United Richard Arnold parla contro la politica di trasferimento del club - #United #Richard #Arnold… -

TUTTO mercato WEB

Se il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro decidesse davvero di chiudere con lo, come sostiene il quotidiano italiano, ci sarà senza dubbio una folla di pretendenti disposti a portare una ...Ma la nomina dell'ex allenatore dell 'Ajax Ten Hag ha alimentato la speranza che lopossa migliorare nella prossima stagione e Varane ha parlato della voglia della squadra di lavorare con l'... Man United, l'AD incontra i tifosi al pub e spiega: "Siamo pronti a prendere De Jong" Le due squadre di Manchester sarebbero pronte a presentare un’offerta al Milan per Bennacer. Secondo la redazione di Sportmediaset, il Milan potrebbe decidere di sacrificare sul mercato Ismael Bennace ...Mercato Roma: Abraham fa gola ai club della Premier League. Le brillante prestazioni dell'attaccante inglese non sono passate ...