Il video di Elettra Lamborghini che interrompe il concerto perché un ragazzo le urla “Tr*ia” (Di domenica 19 giugno 2022) La cantante ha reagito davanti a tutti alle sgradevoli offese che le sono state rivolte. A quanto pare si tratterebbe di un trend di TikTok che consiste nell’andare a un live di un artista e insultarlo: "Mi Sono davvero sentita a disagio stasera, non può passare questa cosa come normale". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 19 giugno 2022) La cantante ha reagito davanti a tutti alle sgradevoli offese che le sono state rivolte. A quanto pare si tratterebbe di un trend di TikTok che consiste nell’andare a un live di un artista e insultarlo: "Mi Sono davvero sentita a disagio stasera, non può passare questa cosa come normale". L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

trash_italiano : Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di Ti… - CordioliMirco : RT @La7tv: #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Credo che la scissione del M5S sia stata concordata. È una mossettina di palazzo piut… - MrSolo10833046 : RT @p0liedrico: Quello che è accaduto ieri sera ad Elettra Lamborghini è di uno schifo e di uno squallore, sentirsi urlare sei una p*****a… - ivana_cattaneo : RT @trash_italiano: Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di TikTok… - imlenoryouknow : elettra lamborghini chi -