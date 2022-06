F1, GP Canada 2022. Horner: “Sainz ha spinto Verstappen al limite. Guai meccanici sono un fattore” (Di domenica 19 giugno 2022) “Dopo il rientro della safety car, la situazione non è stata affatto comoda, perché Verstappen non è riuscito a tenere Sainz fuori dalla zona DRS. Carlos ha spinto Max ad andare molto forte. Oggi la Ferrari era molto veloce. L’andamento del campionato fin qui è stato molto variabile, con il ritiro di oggi Perez ha avuto gli stessi Guai meccanici che ha avuto Max, e questo è un fattore da tenere in considerazione“. Queste le parole di Christian Horner dopo il GP di Canada 2022, nono appuntamento del mondiale di Formula 1. E sul prossimo appuntamento, a Silverstone tra due settimane, il team principal della Red Bull aggiunge: “Dovrebbe trattarsi di un tracciato favorevole alle Ferrari, come lo era Barcellona. Oltretutto ho sentito che ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “Dopo il rientro della safety car, la situazione non è stata affatto comoda, perchénon è riuscito a tenerefuori dalla zona DRS. Carlos haMax ad andare molto forte. Oggi la Ferrari era molto veloce. L’andamento del campionato fin qui è stato molto variabile, con il ritiro di oggi Perez ha avuto gli stessiche ha avuto Max, e questo è unda tenere in considerazione“. Queste le parole di Christiandopo il GP di, nono appuntamento del mondiale di Formula 1. E sul prossimo appuntamento, a Silverstone tra due settimane, il team principal della Red Bull aggiunge: “Dovrebbe trattarsi di un tracciato favorevole alle Ferrari, come lo era Barcellona. Oltretutto ho sentito che ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEE ??Che gara in Canada I risultati ? - SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : Formula 1, Mondiale 2022: le classifiche dopo il GP Canada a Montreal #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - FormulaPassion : #F1, ufficiale: penalità di 5' per #Alonso che scala nono nell'ordine d'arrivo del #CanadianGP - telodogratis : Verstappen trionfa in Canada, sul podio Sainz 2° e Hamilton 3°: Leclerc rimonta 5° -