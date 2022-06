DIRETTA F1 | GP Canada 2022 LIVE | Sainz accarezza il sogno di riprendere Verstappen Che fatica per Leclerc

(Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41° giro/70 Mezzo secondo guadagnato da! Si porta a 6?4 da! 40° giro/70guadagna altri 2 decimi, ora è a 6?9 dall’olandese. 39° giro/70 Niente da fare,non è in grado di passare Ocon, neppure utilizzando il DRS. Bruttissima notizia per la Ferrari. 38° giro/70 E’ una Ferrari in attesa di un evento che possa in qualche modo riaprire una gara sin qui sin troppo favorevole a. 37° giro/70 Al momento il punto di bonus è di. Ricordiamo che lo spagnolo ha gomme più fresche di 11 tornate rispetto a. 37° giro/70guadagna 6 decimi sue si porta a 7?4. 36° giro/70 Abbiamo capito che la Ferrari non ...

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : ?? Super Max conquista le qualifiche del Canada ?? Grandissimo ritorno in prima fila: FERNANDO ALONSO ? I risultati… - SkySportF1 : ?? SUPER RIMONTA DI LECLERC ?? Il monegasco da 19° a 6° (32/70) LIVE ? - b_a_s_h_eer : RT @SkySportF1: ?? SUPER RIMONTA DI LECLERC ?? Il monegasco da 19° a 6° (32/70) LIVE ? - SalvazSara : RT @SkySportF1: ?? SUPER RIMONTA DI LECLERC ?? Il monegasco da 19° a 6° (32/70) LIVE ? -

... tutti gli altri con le medie Non piove a Montreal e questa è una buona notizia per il leader del campionato Max Verstappen che scatterà dalla pole nel GP del. Una prima fila inedita perché ......00 - Dove vederla in tv La gara inizierà alle ore 20 e sarà visibile insu Sky Sport 1 e ... Ore 09:00 - Nono Gran Premio e Ferrari in crisi La Formula 1 torna in America per il Gp del, ...Dovesse fermarsi ora tornerebbe nel traffico, in 14esima posizione, dietro Gasly. Giro 4, Sainz all'attacco. Sainz non ha perso tempo e ha passato Alonso prima dell'ultima chicane. Giro 30. Leclerc ...Albon gira in 1:19.8, ottima gara la sua perché sta tenendo dietro bottas. Il probema è che ha un passo troppo lento e sta facendo perdere tempo a Bottas e Leclerc.