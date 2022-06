Mondiali sincronizzato, Minisini-Ruggiero avanti in gara: “Emozioni a mille!” (Di sabato 18 giugno 2022) Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono subito avanti a tutti con 88.5734 punti al Mondiale nelle gare di nuoto sincronizzato. La nuova coppia mixed del sincro Made in Italy, compagni di club nell’Aurelia Nuoto e alle Fiamme Oro, riceve 27.0000 dalla giuria dell’esecuzione, 26.7000 da quella dell’impressione artistica e 34.8734 dalla terza che esamina gli elementi e che incide del 40% sulla valutazione complessiva. Le note del Requiem di Giuseppe Verdi e la coreografia di Anastasia Ermakova scandiscono i movimenti e le evoluzioni in acqua. La composizione sacra del 1800 è dedicata ad Alessandro Manzoni con il quale il compositore condivideva i valori risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all’unità d’Italia. Un omaggio alla storia del nostro Paese ed anche inno alla ripresa e al ritorno alla ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022) Giorgioe Lucreziasono subitoa tutti con 88.5734 punti al Mondiale nelle gare di nuoto. La nuova coppia mixed del sincro Made in Italy, compagni di club nell’Aurelia Nuoto e alle Fiamme Oro, riceve 27.0000 dalla giuria dell’esecuzione, 26.7000 da quella dell’impressione artistica e 34.8734 dalla terza che esamina gli elementi e che incide del 40% sulla valutazione complessiva. Le note del Requiem di Giuseppe Verdi e la coreografia di Anastasia Ermakova scandiscono i movimenti e le evoluzioni in acqua. La composizione sacra del 1800 è dedicata ad Alessandro Manzoni con il quale il compositore condivideva i valori risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all’unità d’Italia. Un omaggio alla storia del nostro Paese ed anche inno alla ripresa e al ritorno alla ...

Pubblicità

zazoomblog : Nuoto sincronizzato Mondiali Budapest 2022: Minisini-Ruggiero show nel tecnico primi in qualifica - #Nuoto… - sportface2016 : #Nuotosicronizzato, Mondiali #Budapest2022: Giorgio #Minisini e Lucrezia #Ruggiero chiudono al comando i preliminar… - ariaanarunpop : prima stavo guardando i mondiali di nuoto sincronizzato e ora europei di ritmica - sportface2016 : #Nuotoartistico, Mondiali #Budapest2022: l'#Italia sogna nel libero combinato, è terza in qualifica - sportface2016 : #Nuotoartistico, Mondiali #Budapest2022: #Italia in finale nel duo tecnico con il quinto punteggio -