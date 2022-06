Elena Del Pozzo, la madre resta in carcere. Oggi nuove analisi nella zona dove è stata trovata la bambina (Di sabato 18 giugno 2022) resta in carcere a Catania Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio della figlia Elena Del Pozzo di 5 anni. La gip Daniela Monaco Crea ha convalidato il fermo ed emesso l’ordinanza di custodia cautelare per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Nell’interrogatorio di ieri, 17 giugno, Patti ha ammesso il delitto, fornendo la sua ricostruzione della vicenda, ancora piena di punti da chiarire. La donna ha ribadito di aver ucciso la bambina nel terreno poco distante dalla sua abitazione, come rivelato lo scorso martedì al momento del fermo. Una versione che non convince gli inquirenti, secondo cui l’omicidio sarebbe avvenuto dentro casa. Nel tardo pomeriggio i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Catania, assieme agli uomini del Ris di Parma, faranno un ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022)ina Catania Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio della figliaDeldi 5 anni. La gip Daniela Monaco Crea ha convalidato il fermo ed emesso l’ordinanza di custodia cautelare per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Nell’interrogatorio di ieri, 17 giugno, Patti ha ammesso il delitto, fornendo la sua ricostruzione della vicenda, ancora piena di punti da chiarire. La donna ha ribadito di aver ucciso lanel terreno poco distante dalla sua abitazione, come rivelato lo scorso martedì al momento del fermo. Una versione che non convince gli inquirenti, secondo cui l’omicidio sarebbe avvenuto dentro casa. Nel tardo pomeriggio i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Catania, assieme agli uomini del Ris di Parma, faranno un ...

