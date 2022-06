“Di Maio risponde al terzo squillo…”. L’ipotesi di complotto contro Conte (Di sabato 18 giugno 2022) Botta e risposta tra i due pentastellati Conte e Di Maio: una querelle senza fine che giorno dopo giorno tende sempre più a sfiorare i limiti del ridicolo, tanto più in un momento come quello che l’Italia sta affrontando. La scissione di quello che era considerato il Movimento della gente è sempre più vicina, a quanto pare, con le tifoserie che non hanno tregua portando la discussione, che dovrebbe essere istituzionale, a una mera chiacchiera da bar. Faida grillina Da una parte la tribuna Di Maio, dall’altra quella Conte: il primo accusato di aver tradito i valori e le fondamenta del Movimento, in un appoggio incondizionato al governo Draghi, senza se e senza ma, calpestando il volere dei pentastellati. Il secondo, che sembra voler apparire a tutti i costi il difensore dei capisaldi che hanno tenuto in vita quel ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 giugno 2022) Botta e risposta tra i due pentastellatie Di: una querelle senza fine che giorno dopo giorno tende sempre più a sfiorare i limiti del ridicolo, tanto più in un momento come quello che l’Italia sta affrontando. La scissione di quello che era considerato il Movimento della gente è sempre più vicina, a quanto pare, con le tifoserie che non hanno tregua portando la discussione, che dovrebbe essere istituzionale, a una mera chiacchiera da bar. Faida grillina Da una parte la tribuna Di, dall’altra quella: il primo accusato di aver tradito i valori e le fondamenta del Movimento, in un appoggio incondizionato al governo Draghi, senza se e senza ma, calpestando il volere dei pentastellati. Il secondo, che sembra voler apparire a tutti i costi il difensore dei capisaldi che hanno tenuto in vita quel ...

Pubblicità

AttilaAzureRive : RT @DeShindig: Quando Di Maio dice che nel M5S non c'è democrazia e dibattito dice il vero. Conte non ascolta nessuno e non risponde neanch… - ilDifforme : Il ministro degli Esteri a un evento a Gaeta risponde alle domande sulla posizione del Movimento 5 Stelle circa l’i… - SamueleMurtinu : RT @DeShindig: Quando Di Maio dice che nel M5S non c'è democrazia e dibattito dice il vero. Conte non ascolta nessuno e non risponde neanch… - kettjbrown : RT @DeShindig: Quando Di Maio dice che nel M5S non c'è democrazia e dibattito dice il vero. Conte non ascolta nessuno e non risponde neanch… - Pgattino : RT @DeShindig: Quando Di Maio dice che nel M5S non c'è democrazia e dibattito dice il vero. Conte non ascolta nessuno e non risponde neanch… -