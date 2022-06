Da luglio altri 261 poliziotti in Puglia Saranno 54 alla questura di Bari, 24 a Taranto,19 a Brindisi, 16 nella Bat e 13 a Lecce, gli altri a Foggia (Di sabato 18 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla senatrice Angela Bruna Piarulli: «A partire dal prossimo 1mo luglio si irrobustiranno gli organici delle Questure di Puglia. È una bella notizia per i cittadini e per chi, come la sottoscritta, continua a battersi strenuamente per garantire più sicurezza nei nostri territori». Lo fa sapere la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, componente del Comitato sicurezza del Movimento cinque stelle, precisando che «in Puglia Saranno ben 261 gli agenti della Polizia di Stato ad assumere servizio con la mobilità ed altri strumenti». Il nuovo personale sarà così distribuito: 13 nuovi agenti a Lecce; 24 a Taranto; 54 a Bari; 19 a Brindisi; 16 nella ... Leggi su noinotizie (Di sabato 18 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dsenatrice Angela Bruna Piarulli: «A partire dal prossimo 1mosi irrobustiranno gli organici delle Questure di. È una bella notizia per i cittadini e per chi, come la sottoscritta, continua a battersi strenuamente per garantire più sicurezza nei nostri territori». Lo fa sapere la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, componente del Comitato sicurezza del Movimento cinque stelle, precisando che «inben 261 gli agenti della Polizia di Stato ad assumere servizio con la mobilità edstrumenti». Il nuovo personale sarà così distribuito: 13 nuovi agenti a; 24 a; 54 a; 19 a; 16...

