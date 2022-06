Al via a Napoli il Pizza Village, il sindaco Manfredi: Iniziativa che valorizza il territorio (Di sabato 18 giugno 2022) Neanche la pioggia pomeridiana, che ieri ha colpito Napoli, ha impensierito i turisti stranieri e i napoletani accorsi numerosi alla giornata di apertura della decima edizione del Pizza Village Napoli. Tra i primi ad arrivare sul Lungomare, accolti dagli organizzatori dell’evento, sono stati il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Amitrano. “Una bellissima Iniziativa, un modo per stare insieme, per ripartire intorno alla Pizza – ha commentato Gaetano Manfredi -, ho visto tanti napoletani ma anche tantissimi turisti. Il Pizza Village rappresenta sicuramente un’occasione importante per poter mettere insieme tante ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022) Neanche la pioggia pomeridiana, che ieri ha colpito, ha impensierito i turisti stranieri e i napoletani accorsi numerosi alla giornata di apertura della decima edizione del. Tra i primi ad arrivare sul Lungomare, accolti dagli organizzatori dell’evento, sono stati ildiGaetanoe il segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Amitrano. “Una bellissima, un modo per stare insieme, per ripartire intorno alla– ha commentato Gaetano-, ho visto tanti napoletani ma anche tantissimi turisti. Ilrappresenta sicuramente un’occasione importante per poter mettere insieme tante ...

