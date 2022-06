Ue | Quartapelle | ' veto Ungheria miope e ingiusto | basta unanimità'

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "L'blocca la decisione europea sulla tassa minima globale, necessaria per evitare che le multinazionali eludano e si rifugino nei paradisi fiscali. È unprofondamente. Anche per questo bisogna passare dall'al voto a maggioranza in Europa". Così su twitter Lia, responsabile Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo nella segreteria nazionale del Pd.

