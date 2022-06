Reazione a catena, I tre gemelli 'fatti fuori' dalle new entry che sbancano subito (Di venerdì 17 giugno 2022) Termina qui il percorso de I tre gemelli a Reazione a catena. Archiviati i festeggiamenti della sera precedente, Andrea, Lorenzo e Daniele sono tornati a confrontarsi con i nuovi sfidanti chiamati 'Le piante grasse'. Questo nuovo trio si è sin da subito mostrato preparato e ostico, infatti i campioni hanno faticato moltissimo. Durante il gioco decisivo de L'Intesa Vincente, è accaduto qualcosa di inaspettato che ha sorpreso lo stesso Marco Liorni. E poi la scena finale è risultata essere un po' diversa dalle ultime serate, in quanto i nuovi arrivati hanno preso il posto de I tre gemelli, riuscendo a mettere a segno un discreto colpaccio! Reazione a catena mostra la vittoria della sera prima de I tre gemelli La puntata ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 giugno 2022) Termina qui il percorso de I tre. Archiviati i festeggiamenti della sera precedente, Andrea, Lorenzo e Daniele sono tornati a confrontarsi con i nuovi sfidanti chiamati 'Le piante grasse'. Questo nuovo trio si è sin damostrato preparato e ostico, ini campioni hanno faticato moltissimo. Durante il gioco decisivo de L'Intesa Vincente, è accaduto qualcosa di inaspettato che ha sorpreso lo stesso Marco Liorni. E poi la scena finale è risultata essere un po' diversaultime serate, in quanto i nuovi arrivati hanno preso il posto de I tre, riuscendo a mettere a segno un discreto colpaccio!mostra la vittoria della sera prima de I treLa puntata ...

Pubblicità

risvegIio : @senzaafiatoo vez in ke senso nn hai mai guardato reazione a catena ?? - elleci42 : @RosiPolimeni Allora sei proprio una aficionada di Reazione a Catena - elleci42 : @RosiPolimeni Per la cronaca questa è addirittura la 15° edizione di Reazione a Catena: la prima fu nel 2007 con la… - bIaineprep : è iniziato reazione a catena ?? - rosesforcory : PAZZESCHI I RAGAZZI DI REAZIONE A CATENA IO NON CI SAREI MAI ARRIVATA -