Nicolas Vaporidis: “Sollevato di peso e portato via”, non c’è pace per lui (Di venerdì 17 giugno 2022) Nicolas Vaporidis è stato Sollevato di peso e trasportato via. Non c’è pace per l’attore, vediamo cosa ha combinato stavolta. Nicolas Vaporidis (Mediasetplay screenshot)Nicolas Vaporidis é reduce da una nuova brutta avventura. Scopriamo insieme che cosa è successo al naufrago finalista dell’Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis é appena stato eletto primo finalista del reality di Canale 5 di Ilary Blasi. Da quel momento però ne sono accadute davvero di tutti i colori. Nelle ultime ore era scattata una nuova polemica a suo carico, perché l’attore aveva convinto tutto il gruppo a trasferirsi su un’altra spiaggia. Peccato che i naufraghi non possano prendere queste decisioni in autonomia e ... Leggi su specialmag (Di venerdì 17 giugno 2022)è statodie trasvia. Non c’èper l’attore, vediamo cosa ha combinato stavolta.(Mediasetplay screenshot)é reduce da una nuova brutta avventura. Scopriamo insieme che cosa è successo al naufrago finalista dell’Isola dei Famosi.é appena stato eletto primo finalista del reality di Canale 5 di Ilary Blasi. Da quel momento però ne sono accadute davvero di tutti i colori. Nelle ultime ore era scattata una nuova polemica a suo carico, perché l’attore aveva convinto tutto il gruppo a trasferirsi su un’altra spiaggia. Peccato che i naufraghi non possano prendere queste decisioni in autonomia e ...

Pubblicità

zazoomblog : “Perché Nicolas Vaporidis è in finale”. Isola dei Famosi lo dicono dall’Italia: “Ma non vince” - #“Perché #Nicolas… - Juliet_ME_1987 : @Barbara44940535 @sbetz10 È nicolas vaporidis, non lo riconosci? - redazionerumors : Nella giornata di oggi Nicolas Vaporidis è stato portato via da Playa Ultimo Sfuerzo per motivi di salute. Intorno… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è il primo finalista di questa edizione. Gennaro eliminato, Nick e Mercedesz in… - andreastoolbox : #Mercedesz finisce in infermeria con quattro punti di sutura, anche Nicolas dal medico: ecco cosa è successo -