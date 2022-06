Nba 2021/2022: Golden State Warriors sono campioni, Boston ko in gara-6 (Di venerdì 17 giugno 2022) I Golden State Warriors sono campioni Nba 2021/2022. Settimo titolo nella storia per la formazione di Kerr, che in gara-6 ha sconfitto i Boston Celtics per 103-90 chiudendo la serie sul 4-2. Al TD Garden di Boston i padroni di casa partono bene nel primo set, subendo poi il sorpasso degli avversari sul finale che dà inizio a un dominio Warriors, che firmano subito un parziale di 27-17 nel secondo quarto e controllano senza problemi il vantaggio nella seconda parte di gara. Brown miglior realizzatore con 34 punti così come Stephen Curry, che per la prima volta vince il premio di Mvp delle Finals. Solo 13 punti, invece, per Jayson Tatum. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) INba. Settimo titolo nella storia per la formazione di Kerr, che in-6 ha sconfitto iCeltics per 103-90 chiudendo la serie sul 4-2. Al TD Garden dii padroni di casa partono bene nel primo set, subendo poi il sorpasso degli avversari sul finale che dà inizio a un dominio Warriors, che firmano subito un parziale di 27-17 nel secondo quarto e controllano senza problemi il vantaggio nella seconda parte di. Brown miglior realizzatore con 34 punti così come Stephen Curry, che per la prima volta vince il premio di Mvp delle Finals. Solo 13 punti, invece, per Jayson Tatum. SportFace.

