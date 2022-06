M5S, Di Maio contro Conte: «Rischiamo di diventare la forza dell'odio» (Di venerdì 17 giugno 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio questa mattina era a Castellammare per visitare il sito di Fincantieri. Nuove commesse e nuovo sviluppo per il sito stabiese ma al centro del dibattito la... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 giugno 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Diquesta mattina era a Castellammare per visitare il sito di Fincantieri. Nuove commesse e nuovo sviluppo per il sito stabiese ma al centro del dibattito la...

petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - HuffPostItalia : Di Maio contro Conte: 'M5S mai così male e non c'è neanche un posto dove dirlo' - Emma20333829 : RT @MicheleBonates3: Il Presidente Conte su Di Maio: Cacciarlo dal M5S? Non ce ne bisogno,lo sta facendo da solo. Fine. - jornalistavitor : RT @Maumol: Il ministro Di Maio teme che il M5S esca dal Governo Draghi -