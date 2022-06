LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Palumbo ai quarti, attesa per Volpi ed Errigo. Comincia il cammino degli sciabolatori (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52: Scatenato Luca Curatoli, che ha ottenuto cinque vittorie in altrettanti assalti. Tre vittorie e tre sconfitte per Michele Gallo, conto pari anche Pietro Torre (2-2). 12.50: Francesca Palumbo stacca il biglietto per i quarti di finale. Battuta 15-11 nel derby azzurro Martina Favaretto. Adesso la lucana attende la vincitrice dell’assalto tra Arianna Errigo e la polacca Martyna Dlugosz. 11-15 Altra splendida stoccata di Palumbo che vola ai quarti di finale. 11-14 Stoccata di speranza per Favaretto. 10-14 Palumbo si avvicina alla vittoria. 10-13 Bravissima Palumbo che si porta sul +3. 10-12 Accorcia Favaretto, che ha ancora 52 secondi per provare a recuperare. 9-12 Ancora ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52: Scatenato Luca Curatoli, che ha ottenuto cinque vittorie in altrettanti assalti. Tre vittorie e tre sconfitte per Michele Gallo, conto pari anche Pietro Torre (2-2). 12.50: Francescastacca il biglietto per idi finale. Battuta 15-11 nel derby azzurro Martina Favaretto. Adesso la lucana attende la vincitrice dell’assalto tra Ariannae la polacca Martyna Dlugosz. 11-15 Altra splendida stoccata diche vola aidi finale. 11-14 Stoccata di speranza per Favaretto. 10-14si avvicina alla vittoria. 10-13 Bravissimache si porta sul +3. 10-12 Accorcia Favaretto, che ha ancora 52 secondi per provare a recuperare. 9-12 Ancora ...

