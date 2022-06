LIVE Camila Giorgi-Haddad Maia 3-0, WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: break per Camila dopo un lottatissimo secondo gioco (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Stavolta Camila perde il controllo del dritto. 30-15 Sulla riga la palla di Haddad Maia. 15-15 Altro rischio per la brasiliana, che questa volta però paga. 0-15 Buona prima di servizio della Haddad Maia, che spreca mandando il dritto in corridoio. GAME Giorgi, 3-0. Risposta in slice della Haddad Maia che finisce in rete. 40-15 Servizio, dritto e volée, punto per la Giorgi che può andare sul 3-0. 30-15 Non tiene in campo la palla la Haddad Maia. 15-15 Stavolta arriva un doppio fallo, il primo della partita. 15-0 Gran prima centrale della Giorgi. E ARRIVA FINALMENTE IL ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Stavoltaperde il controllo del dritto. 30-15 Sulla riga la palla di. 15-15 Altro rischio per la brasiliana, che questa volta però paga. 0-15 Buona prima di servizio della, che spreca mandando il dritto in corridoio. GAME, 3-0. Risposta in slice dellache finisce in rete. 40-15 Servizio, dritto e volée, punto per lache può andare sul 3-0. 30-15 Non tiene in campo la palla la. 15-15 Stavolta arriva un doppio fallo, il primo della partita. 15-0 Gran prima centrale della. E ARRIVA FINALMENTE IL ...

