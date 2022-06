Faceva videochiamate hard con le ragazzine: arrestato insegnante (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Faceva videochiamate hard con ragazzine. Di questo è accusato un insegnante arrestato Roma, come riporta l’Agi. videochiamate hard per adescare le ragazzine L’uomo, originario del Piemonte, è un insegnante in una scuola primaria. Si metteva in contatto con ragazzine online, spacciandosi per un ragazzo, grazie all’utilizzo di FaceApp, un software in grado di cambiare gli aspetti del viso. Da lì il passo era breve: videochiamate hard a chiaro sfondo sessuale. L’insegnante, 50 anni, è stato fermato dopo una serie di indagini molto lunghe, soprattutto a causa della sua irreperibilità, durata alcuni mesi. La denuncia è partita dalla madre di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu –con. Di questo è accusato unRoma, come riporta l’Agi.per adescare leL’uomo, originario del Piemonte, è unin una scuola primaria. Si metteva in contatto cononline, spacciandosi per un ragazzo, grazie all’utilizzo di FaceApp, un software in grado di cambiare gli aspetti del viso. Da lì il passo era breve:a chiaro sfondo sessuale. L’, 50 anni, è stato fermato dopo una serie di indagini molto lunghe, soprattutto a causa della sua irreperibilità, durata alcuni mesi. La denuncia è partita dalla madre di ...

ilfaroonline : Roma, arrestato maestro delle elementari: adescava e faceva videochiamate hard a minori - CorriereCitta : Arrestato insegnante di 50 anni a Roma: si modificava il viso con un’app e faceva videochiamate hard con 12enni - GiovannaCrisp14 : @Bho98496481 @notabadword_ E certo . però la facciamo passare per scema ma davvero faceva un comunicato solo per du… - Carly161616 : @ilapazzagioia @Bho98496481 Io l’unica “colpa” che do a lei è, come abbia fatto a pensare che lui fosse interessato… - Frances28064898 : @__martina33 Bastava che lui a Verissimo dicesse sono impegnato con un’altra senza fare codardo ,,,Lei ha creduto a… -