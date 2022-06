Energia: Ag. Entrate, fissate regole contributo extra-profitti aziende (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. -(Adnkronos) - Sono pronte le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di Energia e gas a beneficio di famiglie e imprese: lo comunica l'Agenzia delle Entrate ricordando che si tratta, in particolare, del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal decreto Ucraina a carico dei soggetti che producono Energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di Energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Con il provvedimento, firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. -(Adnkronos) - Sono pronte leper il versamento delda parte delledel settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi die gas a beneficio di famiglie e imprese: lo comunica l'Agenzia dellericordando che si tratta, in particolare, dela titolo solidaristico straordinario previsto dal decreto Ucraina a carico dei soggetti che produconoelettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori dielettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Con il provvedimento, firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle, sentita ...

