Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi | nozze da sogno sul Lago di Garda

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 giugno 2022) Per anni siamo stati abituati a vedere i calciatori come caciaroni ed esibizionisti. Ma le cose negli ultimi tempi sono cambiate e una nuova generazione di campioni ha lasciato che a parlare per loro fosse il loro lavoro, senza mettere in mostra la vita privata e, anzi, vivendo la quotidianità come persone assolutamente normali. Uno di questi è, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, che ha pronunciato il fatidico sì con la sua compagna di una vita,, con cui ha già un figlio. I due si sono giurati amore eterno in sordina e lontano dai riflettori, così come vivono la loro storia tutti i giorni.sposa: tutto sulle...