Covid oggi Lazio, 4.826 contagi e 5 morti. A Roma 2.968 casi (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 4.826 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.337 tamponi molecolari e 17.573 antigenici con un tasso di positività al 22%. I ricoverati sono 500 i ricoverati (-3), 39 le terapie intensive (+3) e +3.044 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.968. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.183 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 969 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 816 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 112 i nuovi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 4.826 i nuovida Coronavirus, 17 giugno 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.337 tamponi molecolari e 17.573 antigenici con un tasso di positività al 22%. I ricoverati sono 500 i ricoverati (-3), 39 le terapie intensive (+3) e +3.044 i guariti. Icittà sono a quota 2.968. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 1.183 i nuovie 1 decesso; Asl2: sono 969 i nuovi; Asl3: sono 816 i nuovie 2 i decessi; Asl4: sono 112 i nuovi ...

