Calciomercato Salernitana, idea Joao Pedro. Piace Pinamonti (Di venerdì 17 giugno 2022) La Salernitana è già da diverse settimane a lavoro per rafforzare l'organico a disposizione di mister Nicola. L'obiettivo è creare buona parte della nuova squadra prima che i granata partano per il ritiro precampionato, che si svolgerà in Austria a partire dal 4 luglio. Dunque tanto lavoro attende Morgan De Sanctis, nuovo Ds del cavalluccio marino dopo che i rapporti tra Iervolino e Sabatini si sono incrinati portando al licenziamento di quest'ultimo. Tra rinnovi, acquisti e prestiti sicuramente De Sanctis andrà a puntellare l'attacco della Salernitana. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "Il Mattino", per il reparto offensivo la dirigenza granata avrebbe messo in lista due nomi: Joao Pedro e Pinamonti. Entrambi sono reduci da una stagione positiva, rispettivamente con Cagliari ed ...

